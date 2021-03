Ducele de Edinburgh, printul Philip, a fost transferat de la spitalul King Edward VII din Londra la o alta unitate medicala. Prințul Filip, in varsta de 99 de ani, iși va continua tratamentul la spitalul londonez „St. Bartholomew”. Ducele sufera de o boala de inima. Palatul de la Buckingham, citat de BBC , transmite ca tratamentul iși face efectul iar ducele nu sufera. Prințul Filip a stat internat 13 zile in spital, la recomandarea medicului. Ducele nu se simțea bine așa ca acesta s-a aflat preventiv sub supraveghere medicala. O sursa din cadrul palatului spunea anterior ca ducele a mers in…