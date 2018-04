Stiri pe aceeasi tema

- Printul Philip, sotul in varsta de 96 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a fost externat dintr-o clinica londoneza vineri dupa o operatie la sold efectuata saptamana trecuta, a anuntat Biroul de presa al Palatului Buckingham, citat de AFP si Reuters. Ducele de Edinburgh a parasit spitalul…

