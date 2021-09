In urma cu aproximativ o luna, Oana Radu a marturisit ca soțul ei s-a ales cu o ruptura in zona umarului, in urma unei accidentari, astfel este necesara o operație. Ei bine, in urma cu cateva momente, vedeta a declarat la Antena Stars ca lucrurile se indreapta spre bine și nu se mai gandesc la o intervenție chirurgicala. Cu ce problema se confrunta, de fapt, Catalin Dobrescu.