- Nicoleta este asistenta medicala din Țandarei care și-a pierdut viața dupa ce a fost infectata cu coronavirus. In varsta de 42 de ani și mama a doi copii, femeia a aflat rezultatul testului pentru noul coronavirus pe 2 aprilie.

- Grupul de Comunicare Strategica anunța un nou deces in randul cadrelor medicale din cauza COVID-19. Este vorba despre o asistenta, in varsta de 42 de ani, din Țandarei, oraș introdus de autoritați in carantina din cauza raspandirii coronavirusului. Este cel de al treilea deces in randul cadrelor medicale.

