- Bucurie mare in familia Cristinei Ich și a lui Alex Pițurca! Astazi, fericiții parinți il sarbatoresc pe superbul lor fiu, Noah. Micuțul implinește astazi un anișor, eveniment ce i-a bucurat extrem de tare pe cei doi. Iata ce mesaj emoționant au postat odata cu ziua lui de naștere!

- Gica Hagi (55 de ani) l-a urmarit pe Ianis Hagi (22 de ani) in Standard Liege - Rangers 0-2. „Regele” a vorbit la superlativ despre performanțele obținute de Dan Petrescu la CFR Cluj. CFR Cluj a invins-o pe ȚSKA Sofia, scor 2-0, la debutul in grupele Europa League. Prestația campioanei Romaniei l-a…

- Toata lumea este șocata de vestea ca Donald Trump și soția lui, Melania, au fost infectați cu noul coronavirus. Dupa ce liderul american a facut anunțul imbolnavirii cu COVID-19 pe Twitter, a urmat și un mesaj din partea lui Klaus Iohannis.

- Presedintele republican in exercitiu Donald Trump a condamnat ”toti adeptii suprematiei albilor” in urma unei polemici pe care a provocat-o prin declaratii ambigue pe care le-a facut in prima dezbatere televizata cu adversarul sau democrat Joe Biden, relateaza AFP.

- Bucurie uriașa in familia Gabrielei Cristea! Astazi, frumoasa prezentatoare de televiziune și soțul ei, Tavi Clonda, iși aniverseaza fiica cea mare. Iar cum un astfel de eveniment important nu avea cum sa treaca neobservat, cei doi și-au marcat fericirea și iubirea fața de Victoria prin niște mesaje…

- Bucurie mare, astazi, și in familia Andrei. Eva și David s-au intors, zambitori, la școala și, respectiv gradinița. Pentru niciunul dintre ei nu este o noutate, insa pana acum au avut parte de o vacanța foarte lunga.

- Horia Brenciu a implinit 48 de ani, pe 27 august, iar cuaceasta ocazie, soția lui i-a transmis un mesaj emoționant. Artistul asarbatorit alaturi de intreaga familie, facand publica și o imagine rara cu ceipatru copii ai sai. „Voiam sa fac un mesaj super filosofic despre aniversarea mea, cu reflecții…