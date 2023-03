Stiri pe aceeasi tema

- Andra Volos i-a facut o declarație de dragoste iubitului ei, Lele! Manelistul și șatena par mai indragostiți ca niciodata, fapt demonstrat de ultimul videoclip postat impreuna pe o rețea de socializare.

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu formeaza un cuplu de 13 ani, au impreuna o fetița și o casnicie discreta. Acum, soția fostului prezentator TV a dezvaluit ce s-a intamplat intre ea și soțul ei, atunci cand s-au cunoscut. De altfel, mulți au acuzat-o pe Cristina ca i-a distrus casnicia lui Madalin…

- Gheorghița Sava, alias Gicuța din Aparatori, manelistul care și-a rapit iubita, a bagat-o in portbagajul mașinii și i-a dat foc, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Barbatul era baut și drogat cand a facut gestul șocant. Din fericire, tanara sechestrata a fost salvata la timp de oamenii legii.

- Veste bomba in showbizul romanesc. Una dintre cele mai cunoscute cupluri se destrama. Faimoasa interpreta de muzica populara și partenerul ei de viața vor depune actele de divorț. Soțul solistei a fost cel care a confirmat totul. Despre cine este vorba. Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan,…

- Florin Stamin a fost surprins alaturi de iubita in ipostaze tandre. Cei doi nu s-au ferit de ochii lumii și au aratat cat de indragostiți sunt. Paparazzi celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro i-au surprins pe cei doi chiar in magazinul in care lucreaza aceasta.

- Clipe de groaza, vineri dupa-amiaza in Oradea. Un barbat in varsta de 27 de ani si-a pierdut viata dupa ce s-a aruncat in apele Crisului Repede. Gestul sau necugetat a fost precedat de momente de agresivitate fata de iubita sa, dar si de agresivitate in traficul rutier.

- Fericire uriașa pentru celebrul cuplu. Cantarețul nu a mai vrut sa aștepte și a decis ca la scurt timp dupa logodna sa se casatoreasca cu aleasa inimii sale. Superbul eveniment a avut loc sambata, 10 decembrie, chiar de ziua de naștere a miresei. Cine au fost nașii de cununie. Casatorie secreta in showbiz-ul…

- Tzanca Uraganu a dat sharoma gratis in Ploiești! Indragitul manelist și-a deschis un nou fast-food, dupa cel din București. Romanii au stat la coada fericiți pentru a se bucura de mancarea calda, fara bani.