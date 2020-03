Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus „a trimis-o” la cumparaturi și pe Ioana Marcu, iubita lui Ciprian Marica! Frumoasa tanara a aratat tuturor ca e o femeie independenta, care poarta grija familiei! Totul s-a intamplat sub privirile paparazzilor Spynews.ro.

- Ziarul Unirea Și-a amenințat cu moartea fosta iubita minora: Tanar din Aiud reținut de polițiști pentru o perioada de 24 de ore Un tanar de 24 de ani, din Aiud, a fost reținut de polițiști dupa ce și-ar fi amenințat cu moartea fosta iubita, prin mesaje ... Și-a amenințat cu moartea fosta iubita minora:…

- Un tanar de 24 de ani din Aiud a fost reținut de polițiști dupa ce și-ar fi amenințat cu moartea fosta iubita, prin mesaje transmise pe o rețea de socializare. In baza unei hotarari judecatorești, acesta avea interdicția sa o contacteze in orice mod. Potrivit IPJ Alba, marți, polițiștii din Aiud au…

- La sfarșitul anului trecut, soțul Mariei Carneci s-a stinsdin viața, iar de atunci artista nu iși poate reveni din șoc. Și-a anulat toateconcertele și traiește cea mai grea perioada din viața ei. Romulus Petrescu i-a fost alaturi Mariei Carneci timp de 40 de ani și chiar daca lucrurile nu au fost intotdeauna…

- (foto: Pexels) Jumatate de milion de lucratori croati au disparut de pe piata muncii in ultimul deceniu, incepand cu 2008, a scris la 15 ianuarie 2020 cel mai important cotidian economic din Zagreb, „Poslovni Dnevnik”. Daca nu vor fi adusi urgent muncitori straini, in actuala criza demografica, Croatia…

- Wu Huayan, o studenta chineza de 24 de ani internata in spital in urma cu cateva luni pentru malnutritie severa, dupa ce ani de zile s-a infometat pentru a-si permite costurile de ingrijire ale fratelui bolnav, a murit saptamana trecuta. Fata ceruse ajutor pentru a-si plati spitalizarea. Moartea ei…

- Robyn Crawford, acum in varsta de 53 de ani, susține ca a fost iubita legendarei Whitney Houston, in urma cu mulți ani de zile. Abia acum s-a facut lumina in privința unui capitol din viața cantareții, despre care nimeni nu prea a știut nimic pana acum, potrivit Spynews.roFosta iubita a lui…

- Dorian Popa și iubita lui au trait emoții mari, in ziua de Craciun. Artistul și Claudia i-au taiat moțul finului lor, dupa cum au anunțat aceștia pe contul de socializare. Pe contul sau de Instagram, Dorian a postat mai multe filmuleț in timp ce, impreuna cu iubita lui, ii taiau moțul finuțului lor.…