Toni Antohi, cel de-al doilea soț al regretatei artiste, le-a marturisit apropiaților ca vrea sa se retraga definitiv in satul natal, dintr-un oraș din Moldova. Motivul este unul evident: nu mai poate trai singur in casa in care a locuit cu iubirea vieții lui. Moartea Ionelei Prodan l-a afectat teribil pe soțul artistei, Toni Antohi.