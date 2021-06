Stiri pe aceeasi tema

- In locuința barbatului, oamenii legii au gasit arma letala, un incarcator in care se aflau patru cartuse, iar intr-un portofel au fost gasite alte 15 cartuse. Din verificarile efectuate, politistii au stabilit faptul ca tanarul nu figureaza ca detinator legal de arme si munitii. Vecinii le-au spus oamenilor…

- © Sputnik / OsmatescoFraude cu carduri bancare: Cum sa va protejați de escrociCHIȘINAU, 26 mai - Sputnik. Un cetațean strain, care domiciliaza pe teritoriul Republicii Moldova, este suspectat ca oferea ilegal servicii contra plata de activare a conturilor anonime de pe diverse aplicații sau platforme…

- Tanarul de 24 de ani, din Blaj cercetat pentru furt, distrugere și conducere fara permis, și care se ascundea de oamenii legii a fost depistat și reținut de polițiști, in cursul zilei de vineri, 21 mai. Cu o zi in urma, joi, 20 mai, polițiștii l-au reținut pe un tanar de 22 de ani care […] Citește Un…

- Un constantean s a ales cu dosar penal pentru violenta in familieLa data de 4 mai a.c., in jurul orei 17.00, politisti din cadrul Sectiei 3 au fost sesizati de catre o femeie, de 39 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in locuinta, ar fi fost agresata fizic de catre sotul acesteia, de…

- Scene incredibile in Craiova! O femeie a fost bagata cu forța intr-un autovehicul chiar in oamenilor legii. Ce s-a intamplat și ce gest a facut imediat Poliția Romana? Care a fost reacția cetațenilor? Craiova: gestul facut de Poliția Romana dupa ce o femeie a fost bagata cu forța intr-o mașina? Oamenii…

- Doi polițiști din SUA au pus la pamant o batrana care suferea de demența și au ras pe seama faptelor lor. Intregul incident a fost filmat de al treilea agent care se afla la fața locului, iar acum cei doi oameni ai legii sunt acuzați de abuz fizic asupra femeii.

- Tanara a facut scandal la UPU dupa ce soțul sau a fost adus de polițiști pentru recoltarea de probe biologice, pe motiv ca oamenii legii ii “vaneaza” soțul. Polițiștii satmareni l-au tras pe dreapta pe soțul femeii, iar rezultatul testului antidrog ar fi fost pozitiv, potrivit presasm.ro .Oamenii de…

- Ancheta a polițiștilor timișeni de la Secția 5 Rurala Belinț. Oamenii legii au prins doi indivizi, de 25 și 40 de ani, care au furat 68 de oi de la o stana din Timiș. In timpul anchetei, oamenii legii au gasit 26 de animale, unele dintre ele provenind din alte furturi.