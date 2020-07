Stiri pe aceeasi tema

- In cea mai mare criza medicala cu care se confrunta Romania, acuzatii grave de malpraxis vin, culmea, chiar din partea medicilor. O femeie insacinata in sapte luni si infectata cu coronavirus a murit in timp ce era transferata de la Arad spre Timisoara. Managerul spitalului care a primit-o considera…

- Șirul de povești ale romanilor care se imbolnavesc de COVID și care acuza modul cum reacționeaza autoritațile pare nesfarșit. Tot mai des, acestea se viralizeaza pe Facebook și aproape toate reclama același lucru: DSP-urile reacționeaza incet sau deloc la apelurile lor. Dar lanțul slabiciunilor e mai…

- Patru noi decese au fost raportate, marți dimineața, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Numarul total al morților provocate de COVID-19 urca, astfel, la 1.343. Intre persoanele care și-au pierdut viața din cauza acestei infecții se numara și un barbat de 37 de ani. Oamenii care au murit provin…

- Grupul de Comunicare Strategica transmite ca, potrivit raportarii oficiale a Institutului National de Sanatatate Publica, intre cinci pacienti cu COVID-19 au murit, in trei judete. Bilantul epidemiei de coronavirus ajunge in Romania la 1188 de decese. Deces 1189. Femeie, 36 ani, județ Constanta. Data…