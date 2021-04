Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Jugaru a povestit la emisiunea „Showbiz Report” de la Antena Stars cat de bine se ințelege cu fiicele lui, dar mai ales cum și-a insușit rolul de bunic. Prezentatorul TV este un familist convins, iar copiii și nepoții lui sunt cei mai de preț

- Gabriela Cristea a facut noi declarații dupa ce Maria Constantin i-a adus jigniri, numind-o „a cincea soție, supraponderala și rea”. In aceasta seara, in cadrul emisiunii Fetele lui Tavi by Gabriela Cristea, difuzata pe Antena Stars, fanii au aflat și care a fost reacția lui Tavi Clonda dupa ce a aflat…

- Diana Matei a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre relația dintre ea și Marian Cleante. Cei doi se iubesc de peste 18 ani, perioada de timp in care au avut parte de momente prețioase, dar și de multe probleme de cuplu.

- Cosmina Adam a facut astazi declarații surprinzatoare la Antena Stars. Frumoasa asistenta de la Acces Direct a scos la suprafața detalii neștiute din viața ei amoroasa și a spus public cum iși dorește sa arate viitorul ei iubit. Totodata, celebra artista a marturisit ca-și dorește sa devina mama și…

- Romica Țociu este in culmea fericirii de cand a devenit bunic pentru a doua oara! Invitat la „Star Matinal”, celebrul concurent de la „Te cunosc de undeva” a facut cateva declarații emoționante despre superba lui nepoțica, dezvaluind și gestul uluitor pe care l-a facut atunci cand a intalnit-o pentru…

- Nu mai incape semn de indoiala! Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt doi romantici incurabili! Inca de la primele ore ale Zilei Indragostiților, cele doua vedete de la Antena Stars și-au bucurat fanii prin cateva fotografii de cuplu in care se sarutau patimaș și se imbrațișau, aratand inca o data cat…

- Iasmina Halas este din nou o femeie singura și disponibila. Vedeta a facut primele declarații, la Antena Stars, dupa desparțirea de iubitul pe care multa vreme l-a ținut secret. Blonda nu se afla deloc intr-o pasa buna a vieții.