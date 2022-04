Stiri pe aceeasi tema

- Frații Ionelei Prodan au venit astazi la mormantul cantareței de la cimitirul Bellu, acolo unde in urma cu patru ani aceasta a fost ingropata. Unul dintre ei a izbucnit in lacrimi pe crucea funerara, distrus de durere.

- Iulia Albu a intampinat dificultați la antrenamentele pentru Dancing on Ice - Vis in doi. Presiunea, tensiunile și accidentarile și-au pus amprenta asupra vedetei, motiv pentru care a izbucnit in lacrimi.

- Gabriela Prisacariu a izbucnit in lacrimi pe rețelele de socializare, asta dupa ce vedeta s-a aratat profund afectata de situația copiilor refugiați din Ucraina care s-au adapostit pe teritoriul țarii noastre.

- Refugiații din Ucraina traiesc un adevarat calvar, dupa ce un razboi a izbucnit in urma cu cateva zile. O mama, care se afla in brațe cu bebelușul ei, a izbucnit in plans și nu ințelege cu ce a greșit poporul ei Rusiei. Oamenii sunt disperați și incearca sa plece cat mai departe.

- Razboiul din Ucraina a strarnit panica și ingrijoare in randul oamenilor. Locuitorii vor sa se salveze, iar doi copilași au trecut granița de mana cu o femeie necunoscuta. Imagini emoționante cu momentul in care și-au revazut mama.

- Ștefania de la „Survivor Romania” 2022 a facut dezvaluiri emoționante in cadrul emisiunii de marți seara, 22 februarie. Razboicica a scos la iveala amanunte dureroase despre relația toxica prin care a trecut, asta dupa ce Catalin Zmarandescu a acuzat-o ca plange fals.Razboinica a rabufnit și a dezvaluit…

- Dupa ce a ratat medalia de aur la patinaj artistic, rusoaica Alexandra Trusova a avut o izbucnire la finalul probei, la fel cum a facut-o colega ei, Kamila Valieva. Sportiva de 17 ani, care a avut cinci cvadruple, unele incheiate ușor tremurat, s-a simțit nedreptațita de rezultatul final, considerand…

- Brigitte Pastrama iși sarbatorește ziua de naștere, iar dupa ce seara trecuta a petrecut, astazi a avut parte de o surpriza emoționanta. Vedeta a izbucnit in lacrimi, atunci cand in fața casei a fost așteptata cu tort, flori și baloane.