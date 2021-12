Ministerul Sanatatii a anuntat, joi, un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 in țara noastra. Este vorba despre un barbat de 56 de ani din Brasov, sotul femeii care a fost confirmata cu aceeasi tulpina, la sosirea din Africa de Sud. ”Un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 a fost confirmat […] The post Soțul femeii din Brașov, confirmata cu tulpina africana, s-a infectat și el appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .