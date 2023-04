Soțul Dianei Șoșoaca a primit o amenda penala dupa incidentul in care a fost implicat la sfarșitul anului 2021, soldat cu agresarea jurnalistei din Italia. Dumitru Silvestru Șoșoaca a fost cercetat intr-un dosar de ultraj, dupa ce ar fi agresat un reporter italian de la RAI 1 și apoi și pe unul dintre polițiștii chemați […] The post Soțul Dianei Șoșoaca, amenda penala dupa agresarea jurnalistei din Italia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .