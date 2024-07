Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Balaciu, arbitru și om de fotbal in ligile inferioare din județul Timiș, a fost condamnat la 7 ani de inchisoare. In urma cu un an și-a lovit cu brutalitate soția, pe Dana Roba, cu un ciocanul in zona capului. Femeia, cunoscuta in lumea showbizului, a suferit o intervenție chirurgicala pe creier.…

- In cadrul unei intervenții telefonice in cadrul Știrilor Antena Stars, Dana Roba a spus cum a reacționat Daniel Balaciu in momentul in care a aflat ca ea locuiește cu Beni. Make-up artistul și tatal copiilor ei s-au intalnit in sala de judecata.

- A fost scandal mare in sala de judecata la procesul dintre Dana Roba și Daniel Balaciu. Șatena cere decaderea din drepturile parintești ale tatalui fetelor sale, insa lupta este una apriga. Make-up artistul a povestit ca a aflat ca fostul ei soț nu ar fi vrut sa o ucida, ci sa o lase intr-un scaun cu…

- Astazi a fost o zi importanta pentru Dana Roba. Iata ce s-a intamplat astazi la procesul in divorțul cu Daniel Balaciu. Vedeta iși dorește ca barbatul sa fie decazut din drepturile parintești. Iata ce a marturisit pe rețelele de socializare.

- Dana Roba se pregatește pentru un nou proces cu Daniel Balaciu pe data de 27 iunie. Cei doi vor sta fața in fața și iși vor adresa unul altuia 10 intrebari, iar judecatorul va raspunde pentru ei. Make-up artista ne-a dezvaluit ce intrebari ii va pune barbatului care a batut-o cu bestialitate, lovind-o…

- Compania germana de utilitați Uniper a caștigat procesul internațional de arbitraj cu Gazprom, fostul sau furnizor de cursa lunga, și obține despagubiri in valoare de 14 miliarde de dolari dupa ce gigantul energetic rusesc nu și-a onorat angajamentele, relateaza Reuters.

- Ibiza Global Festival reunește, incepand din 2022, mii de iubitori de muzica electronica pe plaja, fiind promovat ca un festival gratuit și durabil. Anul acesta, insa, DJ-ii care vor sa mixeze trebuie sa plateasca 5.000 de euro, pentru “intervalul orar și promovare’, susține DJ-ul și producatorul francez…

- Lovitura pentru Dana Roba! Make-up artistul nu poate sa iși duca fetițele in vacanța in Paris, din cauza lui Daniel Balaciu! Fostul ei soț ar refuza sa ii semneze acordul, din spatele gratiilor. Mai mult, ar fi fost contactata chiar și de fostul ei socru. Iata ce declarații a facut!