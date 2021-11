Stiri pe aceeasi tema

- Joachim Sauer, sotul cancelarului german Angela Merkel, a renuntat marti la stilul rezervat care a marcat de obicei declaratiile sale publice si a deplans "lenevia" germanilor care ezita inca sa se vaccineze impotriva COVID-19, informeaza AFP. Joaquim Sauer, care a fost pana la pensionarea sa din anul…

- Soțul cancelarului Angela Merkel i-a acuzat marți, 23 noiembrie, pe germanii nevaccinați ca sunt „leneși”, in momentul in care Germania se straduiește sa limiteze o creștere dramatica a infecțiilor cu Covid-19. Este o rara ieșire publica a lui Joachim Sauer, soțul cancelarului Angela Merkel, cunoscut…

- Liderii europeni i-au rezervat un moment de ovații, in picioare, cancelarului german Angela Merkel la summit-ul de la Bruxelles, al 107-lea la care participa și ultimul, dupa 16 ani aflata la putere, anunța AFP din surse europene, informeaza Agerpres. “Sper ca nu va veti supara pentru aceasta ceremonie…

- Anamaria Prodan a fost invitata astazi in cadrul emisiunii „La Maruța”, unde a vorbit despre divorțul de soțul ei. Dupa o perioada in care a negat desparțirea, impresara a dat carțile pe fața și a recunoscut ca nu mai exista cale de intoarcere.„Eu am aflat prima data de divorț cand conduceam. M-a oprit…

- Candidatul Partidului Social-Democrat Olaf Scholz se afla la egalitate, cu 25% din voturile exprimate in alegerile legislative de duminica, cu candidatul Uniunii Crestin Democrate a Angelei Merkel, Armin Laschet, potrivit unui sondaj realizat de radiodifuzorul german ARD la iesirea de la urne, relateaza…

- Germanii iși vor alege, duminica, un nou cancelar dupa Angela Merkel, care a stat la putere 16 ani. Sunt trei principali candidați, de la Partidul Social-Democrat, Uniunea Crestin-Democrata și Partidul Verde. Candidatii la functia de cancelar sunt anuntati de partide inainte de alegeri- Partidul Social-Democrat…

- Mai mult de jumatate dintre germani nu cred ca le va lipsi cancelarul ramas mult timp la putere Angela Merkel dupa ce ea renunta la functie in urma alegerilor de duminica, potrivit unui sondaj citat sambata de DPA. Aproximativ 52% dintre respondenti au declarat institutului de cercetare Civey…

- Presedintele polonez Andrzej Duda nu se va mai intalni cu cancelarul german Angela Merkel sambata in timpul vizitei sefei executivului german la Varsovia, a anuntat vineri un inalt oficial din administratia lui Duda, in contextul in care, potrivit presei locale, nemultumirea fata de gazoductul Nord…