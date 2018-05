Stiri pe aceeasi tema

- La aproape trei saptamani de la inmormantarea mamei ei, celebra impresara incearca sa-și vada in continuare de viața și sa se bucure de oamenii și lucrurile din jurul ei. Fanii Ionelei prodan continua insa s-o emoționeze pana la lacrimi pe Anamaria Prodan. Ea a primit un mesaj care a bagat-o in stare…

- Naucita de durerea pierderii mamei, celebra impresara nu a uitat insa ca in aceeași zi trista cineva aștepta un gand bun de la ea. Una dintre fiicele ei, Rebecca, a implinit in aceeași zi varsta de 19 ani. Anamaria Prodan trece probabil prin cel mai greu moment din viața ei, dupa ce și-a pierdut mama,…

- Ionela Prodan este in continuare internata in spital, iar starea ei de sanatate nu este deloc buna. In presa au aparut zvonuri ingrijoratoare despre interpreta de muzica populara. Anamaria Prodan i-a scris o scrisoare emoționanta mamei ei, in care spune ca și-ar dori sa-i dea din timpul ei. „Iubirea…

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Faptul ca nu se mai afla intr-o relație cu fostul tenismen a determinat-o pe bruneta sa reduca din cheltuieli, motiv…