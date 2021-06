Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer baut si agesiv a atacat un politist, luni seara, in Craiova. Acesta fusese imobilizat pentru faptul ca a condus un autoturism sub influenta bauturilor alcoolice, avand o concentratie de 0,48 mg/l alcool pur in aerul expirat.

- Mai mulți polițiști din Craiova au fost agresați de un grup de indivizi, dupa ce au imobilizat un barbat care incerca sa scape de un control rutier. Barbatul, care s-ar fi aflat sub influența bauturilor alcoolice, și-a chemat cunoscuții, care i-au inconjurat pe polițiști și au devenit agresivi. Unul…

- Un taximetrist din Sibiu a fost lovit cu un pumn in cap și abandonat in stare de inconștiența pe o strada din Sibiu. Agresorul a comandat livrarea unor produse cu taxiul, pe care le-a luat fara sa le plateasca, și l-a lovit pe șofer cu pumnul in zona capului. Potrivit IPJ Sibiu, tanarul de…

- Oamenii legii au o prima reacție dupa ce soția unui barbat a acuzat ca barbatul ei ar fi fost dat cu capul de pamant de poliție. Un incendiu a izbucnit intr-un bloc din București, iar un vecin a sarit sa il bata pe barbatul din casa caruia a izbucnit incendiul. Locatarul violent a fost imobilizat…

- Exista locuri in judetul Maramures unde barbatii sunt cei care duc la sfintit bucatele care se vor servi in prima de Paste de fiecare membru al familiei. Chiar exista si intreceri intre barbati legate de cine va ajunge primul acasa cu bucatele sfintite, in ideea in care acea casa va fi una cu noroc…

- Cei doi indivizi sunt angajati la spatii verzi, în oraș. Ambii sunt din Nepal, dar își duc traiul în Cluj, împreuna cu alți conaționali. Barbatul din Nepal, cel care l-a atacat pe colegul sau de camera, a primit un telefon de la familia…

- SCANDAL la Alba Iulia: Doi barbați, REȚINUȚI de polițiști dupa ce au lovit cu pumnii și picioarele doi barbați din Sebeș Politistii din Alba Iulia au retinut doi barbați de 46 și 58 de ani, din Cugir respectiv Jidvei, care sunt cercetați pentru lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii si linistii…

- O drum spre casa s-a lasat cu scene de groaza pentru Bia Khalifa. Concurenta de la iUmor a fost agresata de un șofer de Uber, care ar fi trebuit s-o duca acasa in siguranța. Blondina a povestit totul la Xtra Night Show, unde s-a prezentat la scurt timp, dupa incident.