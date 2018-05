Dupa 17 ani de casnicie, soțul actriței Geena Davis a depus actele de divorț. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Medicul Reza Jarrahy, in varsta de 47 de ani a invocat diferențe ireconciliabile in casnicia lor. Potrivit documentelor depuse de medic, el și actrița s-ar fi desparțit […] The post Soțul actriței Geena Davis a depus actele de divorț! Nu mai exista cale de intoarcere appeared first on Cancan.ro .