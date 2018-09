Soţul a intrat pe uşă EXACT când escrocii îi cereau unei femei din Iași 36.000 de euro pentru a-l opera Escrocii care contacteaza familii cu povești inventate și le cer sume mari de bani pentru operații, spunandu-le ca cineva drag a suferit un accident groaznic și ca viața sa depinde de asta, au incercat sa obțina 36.000 de euro de la o femeie din comuna Miroslava, județul Iași. Aceștia au sunat-o, s-au dat drept medici și i-au cerut suma impresionanta de bani pentru a-i opera de urgența soțul care, i-au spus ei, suferise un teribil accident la munca. In timp ce femeia discuta panicata cu escrocii, pe ușa a intrat chiar soțul acesteia, teafar și nevatamat. Cei doi au mers la poliție și au depus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

