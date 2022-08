Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii comunei Saliștea din județul Alba sunt in stare de șoc dupa ce au aflat ca doi tineri și copilul lor de un an au murit intr-un accident petrecut luni, pe Valea Oltului, scrie publicația alba24.ro. ”Am vazut oameni care mergeau pe strada și plangeau”, a declarat primarul din Saliștea, Aurel…

- Mama, tatal și copilațul lor de doar 1 an și 3 luni au murit, luni dimineața, pe Drumul Național 7-Valea Oltului, pe raza localitații Lazaret, in urma unui grav accident de circulație. IPJ Sibiu precizeaza ca “din primele cercetari efectuate reiese ca soferul unui autoturism condus spre Valcea, din…

- Un grav accident rutier s-a petrecut, astazi, pe Valea Oltului, in urma caruia trei persoane , printre care un copil, au murit. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane , a anuntat ca pe DN 7, la kilometrul 240+100 de metri, in zona localitații Lazaret, județul Sibiu,…

- Trei persoane și-au pierdut viața, luni dimineața, pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, pe raza localitații Lazaret in urma unui grav accident de circulație. Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN 7, la kilometrul 240+100 de metri, in zona localitații Lazaret,…

- Pe segmentul de drum dintre Veliko Tarnovo și Ruse, locul unde a avut loc accidentul grav de autocar din noaptea de vineri spre sambata, se comit multe nereguli in trafic, scrie Novinite. O serie de filmari realizate de o camera de trafic instalata in localitatea bulgara Polykraishte, publicate de organizația…

- Un accident grav a avut loc, joi, pe DN1, in județul Bihor. Un barbat si un copil au murit, iar alti doi minori si o femeie au fost raniti dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat. Accidentul a avut loc in jurul orei 14.00, pe DN 1 (E60), in localitatea Uileacu de Cris, […] Source

- Saisprezece pasageri ai unei camionete, printre care copii, au murit in Peru in accidentul vehiculului lor care s-a prabusit intr-o prapastie de 200 de metri, a anuntat duminica politia, scrie AFP. Accidentul s-a produs sambata intre Mazamari si Puerto Ocopa, intr-o zona indepartata a regiunii Junin…

- UPDATE „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre trei autovehicule: Autoturismul condus pe direcția Buzau catre București de catre un șofer bucureștean, in varsta de 54 de ani, a intrat in coliziune cu microbuzul care circula inaintea sa, la volanul caruia se…