- In aceasta seara a fost scandal mare in platoul Acces Direct, asta pentru ca doamna Ilinca, mama lui Viorel tuna și fulgera și le spune acestora sa mearga inapoi acasa. Soții Stegaru nici nu vor sa auda! Mirela Vaida a izbucnit și i-a trimis pe cei doi sa plece la Blagești!

- Chiar daca nu iși mai vorbisera de ceva timp, Vulpița a reușit sa se impace cu familia ei in urma cu mai multe luni, insa acum a ramas din nou singura. Veronica a povestit cu ochii in lacrimi la Acces Direct ca din nou nu mai ține legatura cu parinții sai, dupa ce s-a impacat cu Viorel!

- O mama din Satu Mare a foslosit impotriva tatalui fetitei sale - acum in varsta de sapte ani - o evaluare psihologica a copilului efectuata la varsta de trei ani. Tatal a actionat-o in instanta pe fosta sotie, precum si Serviciului Public Asistenta Sociala Satu Mare, carora le-a cerut daune pentru prejudicierea…

- Soții Stegaru au mai bifat inca o experiența inedita in viața lor de cuplu! In urma vizitei la piramida din Galați, cei doi au decis sa se apuce de yoga. Telespectatorii „Acces Direct” au avut posibilitatea de a vedea cum s-au descurcat aceștia la realizarea mișcarilor, fiind protagoniștii unor imagini…

- Vulpita si Viorel au intrat in piramida. Nu, nu au ajuns la piramidele din Egipt, inca, ci la o piramida cu totul si cu totul iesita din comun. O piramida dubla! O constructie unica in lume, o inventie brevetata a unui psiholog roman, in care sotii Stegaru s-au simtit. reintineriti.

- Discutiile din familia Stegaru nu se termina niciodata! Nici pe timpul pauzelor de publicitate! Veronica a ramas in protocol si a varsat lacrimi amare! Insa, cel mai tare o nelinistea faptul ca Viorel nu vine sa o impace.

- Sotii Stegaru au iesit, in sfarsit, din carantina. Astfel ca, Veronica a putut sa-i pregateasca o surpriza sotului ei. Insa, pentru ca Vulpița nu a putut sa iasa, atunci, din casa, aceasta i-a cumparat cadoul, zilele acestea, dupa ce s-a vindecat de Covid 19.