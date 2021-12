Stiri pe aceeasi tema

- Cand va deveni certificatul verde OBLIGATORIU la locul de munca. Ce spune coaliția de guvernare Cand va deveni certificatul verde OBLIGATORIU la locul de munca. Ce spune coaliția de guvernare Liderii coaliției de guvernare iși doresc sa introduca obligativitatea „certificatului verde” la locul de munca…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), medicul Raed Arafat, a comentat, joi seara, 2 decembrie, situația epidemiologica din Romania, facand referire la masurile ce trebuie luate chiar inainte de Craciun. „Vin sarbatorile, cu siguranța toata lumea dorește sarbatori ca inainte. Oamenii…

- Angajații Complexului Energetic Oltenia vor incasa o prima de Craciun in valoare de 1.550 de lei. Prima va fi acordata sub forma de tichete-cadou. De asemenea, va fi acordata și o prima de Moș Nicolae in valoare de 100 de lei pentru fiecare copil. Cele doua bonusuri de final de an vor fi primite vineri,…

- Targul de Craciun incepe in aceasta seara, in Piața Unirii din Cluj-Napoca. Startul va fi dat in aceasta seara la ora 18:00 și debuteaza cu pornirea iluminatului de Craciun in Piața Unirii, urmand ca iluminatul festiv in tot orașul sa porneasca in 1 Decembrie. Imediat dupa pornirea iluminatului, e programat…

- Certificatul verde devine, de miercuri, obligatoriu la locul de munca si in mijloacele de transport din Germania: Cifre ale infectarilor fara egal Certificatul verde devine, de miercuri, obligatoriu la locul de munca si in mijloacele de transport din Germania: Cifre ale infectarilor fara egal Intr-o…

- Pentru cea de-a 21-a ediție a Festivalului Brazilor de Craciun, organizata in parteneriat cu Muzeul Național de Arta al Romaniei, 23 de artiști și designeri au creat in atelierele lor brazi care spun povestea binelui ce trece de la unul la altul, prin empatie și solidaritate. Pe 9 decembrie, va avea…

- Guvernul britanic are de gestionat o adevarata criza. Executivul a decis sambata ca Marea Britanie sa acorde pana la 10.500 de vize temporare de munca ca raspuns la lipsa fortei de munca Acesta este doar unul din efectele Brexit la care guvernanții nu se așteptau, transmite AFP. Aceste permise pe o…

- ANGAJARI masive in Marea Britanie: 10.500 de vize temporare de munca pentru soferi de TIR și procesatori de carne de pui ANGAJARI masive in Marea Britanie: 10.500 de vize temporare de munca pentru soferi de TIR și procesatori de carne de pui Marea Britanie va acorda 10.500 de vize temporare de munca…