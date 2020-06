Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a adus tot felul de probleme pentru toata lumea, insa nu vorbim doar de anxietate și de pierderi financiare. Soții Lis, de exemplu, au fost privați de doua dintre marile lor placeri și vicii: in cazul lui Viorel, pacanelele, iar in cazul Oanei, restaurantele.

- Un galațean a fugit din izolare sa-și vada soția și a fost dus intr-un centru de carantina. Aici a sarit pe geam și s-a ranit, dupa care a devenit agresiv și a injurat medicii, transmite Mediafax. In cele din urma, barbatul de 45 de ani a ajuns la psihiatrie. Un barbat in varsta de 45 ani din județul…

- COVID-19. Arjen Robben (36 de ani), fotbalistul retras din activitate in 2019, a dezvaluit ca Bernadien, frumoasa lui soție, a avut coronavirus la finalul lunii trecute. Din fericire, aceasta s-a vindecat, insa olandezul a povestit detalii ingrozitoare despre starile experimentate de partenera sa de…

- Comandantul militar al Spitalului Judetean Deva, locotenent colonelul medic dr. Constantin Vlase, a anuntat ca unitatea medicala pe care o conduce in aceste zile va iesi din carantina duminica, iar primul moment dificil este cand personalul care se afla acum blocat in spital va face schimbul cu personalul…

- Conform informatiilor primite de la Directia de Sanatate Publica Bistrita-Nasaud, in judetul nostru sunt la aceasta ora: 168 persoane in carantina (fata de cele raportate ieri, au iesit 18 persoane persoane si au intrat alte 36) si 2641 persoane in izolare la domiciliu. Au mai sosit inca 15 rezul ...

- Trei noi decese in Romania din cauza coronavirusului au fost anunțate miercuri seara. Este vorba despre un barbat de 63 ani din județul Neamț și de doua femei, ambele in varsta de 70 de ani și din județul Suceava. Astfel, bilanțul persoanelor decedate din cauza Covid-19 in țara noastra a ajuns la...

- Coronavirus. 6.202 argeșeni se afla in izolare la domiciliu. 128 de persoane sunt in carantina. ”In județul Argeș, la ora 9 dimineața, situația persoanelor afectate de masurile de carantina sau izolare se prezenta dupa cum urmeaza: -persoane monitorizate de DSP, aflate in izolare la domiciliu: 6202…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud au dispus plasarea in carantina instituționalizata, sub paza, pentru urmatoarele 14 zile, fața de doua persoane care nu au respectat masura izolarii. In plus, acestea au primit și cate o amenda zdravana. Astfel, potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, in dupa-masa de 24 martie,…