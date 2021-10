Stiri pe aceeasi tema

- George Chirila, barbatul devenit cunoscut pentru ca traiește cu doua surori, a devenit un antreprenor de succes. Acesta vinde de ani de zile produsele sale catre 24 de familii din Iași. Spuna ca se descurca bine și reușește sa intrețina familia datorita afacerii. Toto ce produce consuma și cumpara produse…

- La doar 17 ani, Sukone Hong și-a realizat visul și a pus bazele a doua afaceri de succes, in moda și in tehnologie. El a creat un brand de moda ale carui vanzari au depașit un milion de dolari pana acum și a lansat un ceas inteligent pentru persoane cu deficiențe de vedere, cu mii de comenzi in avans.

- La Spitalul de Neurochirurgie din Iași a fost efectuata cu succes o rezecție a unei tumori agresive la o pacienta in varsta de 37 de ani care avea hipertensiune craniana. Managerul unitații medicale, Lucian Eva a anunțat ca tumoarea a fost extrasa in proporție de peste 98 la suta, printr-o terapie moleculara…

- Desi cei doi erau divortati, barbatul continua sa-si chestioneze fosta nevasta in privinta relatiilor pe care le are. O plecare cu copilul la munte a pus insa capac la toate. Gelozia i-a distrus unui barbat casnicia si l-a adus in fata instantei, chemat de fosta sotie, ingrozita de purtarea lui. Spre…

- Guvernul a intocmit o harta a proiectelor finanțate pe bani europeni, la nivelul țarii. Județul nostru a atras peste 3 miliarde lei. Aceștia au fost folosiți pentru 137 de proiecte. S-a facut publica harta finanțarilor din fonduri europene a proiectelor , pe exercițiul financiar 2014 – 2020. Datele…

- Medicii ieșeni au reușit sa indeparteze complet o tumoare cu diametrul de 5 cm, la o femeie din Galați in varsta de 67 de ani, informeaza Mediafax. „Femeia de 67 de ani este din Galați și s-a adresat special spitalului nostru dupa ce a observant ca durerile de cap nu-i cedeaza. In urma investigațiilor…

- Asociația TINERI DE SUCCES este o organizație non-profit, apolitica, non-guvernamentala, inființata in anul 2012, care are ca scop orientarea educaționala, profesionala și formarea competențelor necesare pentru integrarea in piața muncii a elevilor, studențiilor și tinerilor. Școala de Vara este un…