Stiri pe aceeasi tema

- Kamala Harris a anuntat ca va incerca sa obtina nominalizarea democrata la prezidentiale, dupa ce Joe Biden s-a retras din cursa pentru un nou mandat la Casa Alba si a afirmat ca o sustine ca succesor al sau.

- Fostul presedinte democrat al SUA, Bill Clinton, 77 de ani, si soția sa, fostul secretar de stat Hillary Clinton, 76 de ani, s-au alaturat presedintelui Joe Biden in sustinerea vicepresedintelui Kamala Harris pentru sefia Casei Albe.Intr-o declaratie comuna postata pe rețeaua X, au spus ca vor face…

- Presedintele american Joe Biden, care si-a anuntat retragerea din cursa electorala pentru castigarea unui nou mandat, si-a declarat sustinerea pentru Kamala Harris. ”Democrati, este timpul sa ne unim si sa-l invingem pe Trump”, le-a transmis el colegilor de partid, noteaza news.ro.

- Desi Partidul Democrat recunoaste "volatilitatea" actuala a situatiei din jurul nominalizarii lui Biden, unii membri ai partidului se "aliniaza" deja pentru a face donatii in cazul in care Harris il inlocuieste in cursa prezidentiala, noteaza publicatia.De cand capacitatea lui Biden de a castiga un…

- Presedintele american Joe Biden a facut mai multe gafe la incheierea summitului NATO de la Washington.In timpul conferintei de presa, Biden a gresit numind o pe vicepresedintele Kamala Harris vicepresedintele Trump.L a numit din greseala pe Zelenski "presedintele Putin"Cu cateva ore inainte, el l a…

- Vicepresedinta Statelor Unite, Kamala Harris, este principala varianta de inlocuire a actualului presedinte Joe Biden daca acesta va decide sa nu continue campania de realegere, au indicat sapte surse din interiorul echipei de campanie a lui Biden, de la Casa Alba si din Comitetul National Democrat…

- Joe Biden a declarat vineri, 28 iunie, dupa prima sa dezbatere cu Donald Trump in perspectiva alegerilor prezidențiale din 5 noiembrie, ca nu ar fi candidat daca nu ar fi putut „face munca” de președinte al SUA.„Nu vorbesc atat de usor ca altadata, nu vorbesc cu atata facilitate ca altadata, nu dezbat…

- Prestația președintelui Joe Biden la dezbaterea cu Trump de la CNN a tras un semnal de alarma in randul democraților de top, determinandu-i pe unii sa se intrebe deschis daca Biden poate ramane in fruntea listei democrate. Kamala Harris, vicepreședintele