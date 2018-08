Stiri pe aceeasi tema

- Asistentii virtuali sunt din ce in ce mai raspanditi, fiecare companie de tehnologie dezvoltand propria solutie, insa compania Gatebox din Japonia doreste sa aduca aceasta tehnologie la un alt nivel.

- Traim intr-o epoca in care nici macar arta nu mai e ce-a fost. In ziua de astazi, arta se combina cu tehnologia si da nastere unor opere de arta in miscare, care se transforma chiar sub ochii privitorilor in jocuri de lumini si culoare.

- Mesajul lasat in vestiar de japonezi, dupa ce au fost eliminați de belgieni. Plus imaginile tristeții nipone . Japonia a condus Belgia cu 2-0, dar ”dracii” au intors soarta ”optimii”. Așa arata vestiarul Japoniei dupa infrangerea cu Belgia. Au lasat și un bilet pe care scria ”Mulțumim”! Asiaticii au…

- Suporterii veniți din Japonia ca sa susțina naționala de fotbal la Cupa Mondiala din Rusia au dat dovada inca o data de un spirit civic ieșit din comun. La fel au procedat și fanii senegalezi dupa meciurile de la CM 2018.

- Mazda a anunțat ca producția sa din Japonia a atins un total impresionant de 50 de milioane de mașini, la peste 86 de ani de la inceperea activitații. Primul vehicul construit de Mazda in Japonia a fost livrat in octombrie 1931.