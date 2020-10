INFECTARE… Sotia viceprimarului comunei Suletea a fost confirmata, zilele trecute, cu COVID-19. Potrivit primarului Ciprian Tamas, intreaga familie este bine, insa in izolare la domiciliu. Acesta a decis testarea tuturor angajatilor, iar primele rezultate au iesit negative, cu exceptia unei singure persoane. In perioada urmatoare, toti functionarii vor intra in izolare si vor lucra de Articolul Sotia viceprimarului comunei Suletea, confirmata cu COVID-19. Toti angajatii primariei au intrat in izolare apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .