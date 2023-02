Soția unui primar din Mehedinți susține că a fost agresată și sechestrată Acuzații grave la adresa unui primar din județul Mehedinți. Soția acestuia le-a marturisit polițiștilor ca a fost agresata și sechestrata la inceputul acestui an. Este vorba, mai exact, despre primarul din comuna Gogosu, judetul Mehedinti care este acuzat de violența in familie. Acuzațiile vin chiar din partea soției acestuia, care susține ca a fost agresata și sechestrata de primar. Dupa acuzațiile soției au urmat o serie de percheziții la sediul Primariei Gogoșu dar și la cele trei adrese ale edilului, fiind vizat un dosar in care acesta este acuzat de abuz de incredere, violența in familie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

