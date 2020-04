Stiri pe aceeasi tema

- Sotia unui pacient diagnosticat cu Covid-19 a nascut miercuri, prin cezariana, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Bistrita, intr-o sala de operatii special amenajata pentru suspectii de infectare cu noul coronavirus, in timp ce sotul era internat in Sectia externa de Boli Infectioase, potrivit…

- Ziarul Unirea SURSE: Al 4-lea caz de infectare cu COVID-19 in ALBA: Un barbat din Ciuruleasa, confirmat pozitiv cu noul coronavirus In județul Alba s-a inregistrat cel de-al 4-lea caz confirmat de COVID-19, au precizat surse pentru ziarulunirea.ro. Este vorba despre un barbat din comuna Ciuruleasa care…

- In cursul serii de astazi, 30 martie 2020, a fost confirmat cel de-al 50-lea deces datorat infectarii cu COVID-19, pe teritoriul Romaniei. – Deces 48 Barbat, 59 de ani, județul Bacau. In data de 26.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID-19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli…

- Intamplare, pe scurt, in Romania aflata in epidemie, martie 2020: un barbat, soțul unei farmaciste de la Ardealul, se imbolnavește. Soția il duce la spital de 3 ori, omul avand simptome de infecție respiratorie, dar neincadrandu-se in parametrii, absolut depașiți, din chestionarul care il putea include…

- El s-a referit si la situatia de la Spitalul Judetean Suceava, precizand ca se incearca redeschiderea UPU cu medici din Iasi. "Vom pastra etajul trei si patru pentru persoanele infectate cu Covid-19. Sunt numerosi medici care vor trebui internati in aceste locuri. In aceasta dupa amiaza incercam sa…

- Nu mai puțin de 52 de cadre medicale au fost confirmate cu Covid-19 luni, iar doua persoane internate in ultimele zile in spital au murit. Spitalul va fi inchis și toți medicii din spital vor fi puși in izolare, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Sanatații Nelu Tataru. Spitalul va fi dezinfectat…

- Spitalul Sfanta Maria din capitala Moldovei și-a reluat activitatea marți seara, dupa ce analizele realizate la Spitalul de Boli Infecțioase au aratat ca șefa de clinica, sosita din Franța, a carui soț a fost diagnosticat cu COVID19 nu este și ea infectata, relateaza corepondentul MEDIAFAX.Testele…