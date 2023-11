Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie cutremura comunitatea din Boțești, Argeș, dupa ce soția primarului Mihai Nicolae Bunda a fost descoperita spanzurata in propria locuința, joi dimineața. Evenimentul tragic a fost anunțat de soțul femeii, fiind cel care a descoperit-o fara suflare. Ce ar fi impins-o pe femeie sa recurga la…

- Sotia unui primar din Arges a fost gasita moarta in casa. Politia face acum o ancheta pentru a afla ce s-a intamplat exact Tragedia a avut loc in Botesti, judetul Arges, acolo unde sotia primarului din localitate a fost gasita moarta in propria locuinta, informeaza Antena3 CNN.Femeia, in varsta de…

- Ioana Laura Bunda, soția primarului din Boțești, Nicolae Mihai Bunda, in virsta de 32 de ani și mama a trei copii s-a spanzurat in aceasta dimineața. Tragedie, in aceasta dimineața, in localitatea Boțești din județul Argeș, acolo unde soția primarului a fost gasita moarta in casa. Ar fi suferit de depresie…

- In ziua de 9 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența 112 cu privire la faptul ca pe raza localitații Boțești, o femeie de 33 de ani a fost gasita spanzurata. Este vorba despre Ioana Bunda, soția primarului de…

- Primarul a alertat autoritațile care s-au prezentat la fața locului și au demarat cercetarile, existand suspiciuni ca femeia, in varsta de 32 ani, s-ar fi spanzurat. In urma ei au ramas trei copii minori. Source link

