- Transelectrica avea de recuperat, la data de 22 martie 2021, creante in valoare totala de 47,6 milioane de lei pentru serviciul de transport al electricitatii, potrivit unui document postat pe site-ul companiei. Cea mai mare suma, respectiv 26,4 milioane de lei, reprezinta sume de recuperat…

- Transelectrica accelereaza investitiile pentru modernizarea retelei electrice in zona Moldovei si pentru integrarea energiei regenerabile, alocand investitii de peste 150 de milioane de lei in acest scop, se arata intr-un comunicat al companiei, remis, vineri, AGERPRES. Modernizarea retelei…

- • Proiectul „IMPREUNA – suport comunitar pentru persoanele adulte cu dizabilitați” este implementat de catre DGASPC, in parteneriat cu Fundația „Crucea Alb-Galbena” Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Buzau a lansat miercuri, 31 martie, in cadrul unui eveniment, proiectul „IMPREUNA…

- Pana in 2030, BMW se așteapta ca 50% din vanzarile globale ale grupului sa fie reprezentate de vehiculele 100% electrice. Acest obiectiv necesita o cantitate mai mare de materii prime pentru producția automobilelor cu baterii. In acest sens, grupul BMW vrea sa se aprovizioneze cu litiu de la un al…

- O firma este controlata indirect de familia milionarului albaiulian Raul Ciurtin, creatorul brandului Zuzu si implicat in mai multe businessuri de productie din sectorul alimentar dezvolta la Cluj Napoca un centru de evenimente si un hotel de cinci stele in care investeste 10 milioane de euro. Potrivit…

- Transelectrica investeste 42 de milioane de euro in retehnologizarea a doua statii esentiale pentru inchiderea Inelului de 400 kV in zona de vest, potrivit unui comunicat al companiei, remis, miercuri, AGERPRES. In anul 2020, nivelul de completare a Inelului a ajuns la 70% Proiectul…

- Condiții improprii, spații de joaca mici, iar iarna in incaperi predomina miros de fum, emanat de sobe. Așa a aratat pana nu demult situația la gradinița-creșa „Albinuța” din satul Neculaieuca, raionul Orhei, construita in anii 1960 ai secolului trecut. Lucrurile se vor schimba in totalitate in bine…

- In 2018, Porsche cumpara 10% din Rimac fara ca suma investita sa fie dezvaluita. Un an mai tarziu, pachetul de acțiuni a crescut la 15.5%, pentru ca nemții sa anunțe acum o noua investiție in cadrul companiei croate. Producatorul de hypercar-uri electrice a primit o injecție de capital de 70 de milioane…