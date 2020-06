Se pare ca sotia presedintelui ucrainean, Olena Zelenska a fost infectata și ea cu noul coornavirus. 'Astazi am primit un test de depistare pozitiv', a scris Olena Zelenska pe Facebook, precizand ca testele sotului sau, presedintele Volodimir Zelenski, si ale celor doi copii ai lor au fost negative, scrie agerpres. Olena Zelenska, in varsta de 42 de ani, ca si sotul sau, a mai spus ca se simte 'bine' si ca este tratata la domiciliu, in izolare fata de restul familiei. Ea le-a cerut compatriotilor sai sa ramana vigilenti si sa poarte masti de protectie in public, dand asigurari ca familia sa 'continua…