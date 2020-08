Stiri pe aceeasi tema

- O femeie acuzata de uciderea soțului, rapper, spun surse din ancheta in curs, și-ar fi dezmembrat soțul dupa ce a aflat ca are o iubita mai tanara. Marina Kokhal, in varsta de 36 de ani, a fost arestata in Rusia pentru ca l-ar fi ucis Andy Cartwright, de 30 de ani, pe numele sau real […] The post Soția…

- O explozie puternica, produsa la o statie PECO din orasul Volgograd din Rusia, a facut cel putin sapte victime. Potrivit presei locale, o persoana se afla in stare grava. Din imaginile facute publice pe o retea de socializare se observa un nor imens de foc, urmat de un fum dens.

- Confruntarea din strada dintre clanurile mafiote s-a lasat cu mult sange pe strazile din Capitala. Dupa ce Emi Pian a ajuns la spital și și-a dat ultima suflare, acum medicii se chinuie sa ii salveze viața rivalului sau, ajuns și el in stare grava.

- Trei surori din Rusia care si-au ucis tatal abuziv in somn vor fi judecate pentru crima, intr-un proces care va incepe la Moscova vineri, 31 iulie. Cazul lor a devenit rapid o cauza puternica pentru grupurile care lupta pentru victimele violenței domestice, care cer adoptarea unei legi pentru protecția…

- Un cunoscut rapper s-a stins din viața zilele trecute. Dupa ce aflat vestea tragica, soția lui a luat o decizie la care nimeni nu s-ar fi așteptat vreodata. Femeia i-a dezmembrat corpul și l-a pus in frigider

- Un celebru rapper a șocat lumea mondena cu un divorț de 800 de milioane de dolari. Artistul și soția lui au decis sa urmeze cai separate in viața și sa-și spunda „adio” dupa 24 de ani de casnicie.

- Un pui de urs, din Predeal, botezat Guleratul, a fost impuscat mortal cu acord de recoltare dat de Ministerul Mediului. Animalul se apropia de cabanele din zona si de turisti, dar, in doi ani de cand a coborat din padure, nu a fost niciodata agresiv. Ursul era schiop si manca din recipientele pentru…

- Pentru a nu deveni victime ale unor infracțiuni, Inspectoratul de Poliție Judetean Salaj va recomanda: – nu permiteti accesul persoanelor necunoscute in locuinta sau al acelora care incearca sa intre odata cu dumneavoastra in casa scarii; – daca suna la ușa persoane ce pretind ca reprezinta instituții…