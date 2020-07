Sotia si infidelitatea Un tip isi banuia sotia ca il inseala. A asteptat sa plece in acea seara la munca si a sarit intr-un taxi sa o urmareasca. Pana la urma a aflat ca lucra intr-un bordel. Atunci ii spune taximetristului: – „Vrei sa faci repede 100 de euro?”Taximetristul: – „Sigur, ce trebuie sa fac?” -“E simplu, intri inauntru, o scoti afara pe nevasta-mea si o bagi in masina ca sa o duc acasa”. Intra taximetristul si cateva minute mai tarziu, o scoate pe femeie de par si o arunca in masina: -“Ia, tine-o bine”zice Tipul se uita la ea din cap pana in picioare si-i spune taximetristului: -“Ce faci domne’, asta nu-i… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

