- Politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui alt dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de „violenta in familie”. In weekend au emis un ordin de protectie provizoriu impotria unui barbat care si lovit cu brutalitate sotia.

- Ieri, 27 ianuarie 2020, in jurul orei 11.30, la sediul poliției s-a prezentat o femeie de 29 de ani, din Alba Iulia, care a reclamat faptul ca, in luna decembrie 2019 a fost agresata de soțul sau. Se pare ca, in urma unor discuții contradictorii purtate in dimineața zilei de 11 decembrie 2019, la domiciliul…

- Primaria Cluj-Napoca va aproba mâine, 22 ianuarie, suma de 150.000 de lei pentru organizarea meciului dintre România și Spania din calificarile Eurobasket 2021. "Proiect de hotarâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 150.000 lei, pentru organizarea în…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta a sustinut in aceasta seara meciul de pe teren propriu cu CSM Alexandria, primul din partea secunda a Ligii Nationale, grupa B.Confruntarea le a revenit gazdelor cu 51 46, dupa ce oaspetele au condus la pauza cu 24 21.Pe sferturi, scorul meciul Constanta…

- Politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Brasov au emis ordin de protectie provizoriu fata de un barbat in varsta de 33 ani din municipiul Brasov, dupa ce sotia sa l-a reclamat la Politie. Femeia va sta linistita insa doar cinci zile.

- Fosta jucatoare a CSM-ului, suedeza Isabelle Gullden, care ne va fi adversara in meciul de azi, face senzatie la turneul final cu fiul ei de numai 5 luni. Acesta asista la meciuri, sta in bratele mamei la interviuri si e adulat de intreaga echipa nordica Romania - Suedia (marți, ora 13:30) și Romania - Japonia (miercuri,…

- Politistii galateni au pus in executare un mandat de arestare emis pe numele unui barbat de 36 de ani, care avea interdictie sa se apropie de sotia sa si de domiciliul comun la mai putin de 200 de metri.

- Franța, campioana mondiala en-titre, a obținut o victorie chinuita cu Moldova, scor 2-1, pe Stade de France, in penultima etapa a preliminariilor Euro 2020. Moldovenii au deschis scorul inca din minutul 9, prin Vadim Rața, fundașul echipei Chindia Targoviște din Liga 1 a Romaniei.