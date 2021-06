Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, mașina omului de afaceri Ioan Crișan ar fi explodat in 18 rafale succesive. In interiorul acesteia, insa, in torpedou, a fost descoperit un dispozitiv mobil intact. Telefonul conținea mai multe numere de telefon care ar putea sa-i ajute pe anchetatori sa…

- Autoritațile au facut percheziții la ferma omului de afaceri. Aceștia au cautat in special documente, inscrisuri, dar și alte probe care sa ii ajute in ancheta.La percheziții a luat parte și fiica afaceristului Ioan Crișan. De altfel, criminaliștii au gasit și cea de-a doua cheie a mașinii care a explodat.…

- Anchetatorii au descins, marți dup-amiaza, la domiciliul și la firmele lui Ioan Crișan, afaceristul din Arad ucis in atentatul cu bomba de sambata. Zeci de polițiști și procurori fac perchreziții in casa omului de afaceri și la societațile comerciale pe care acesta le deține pentru a cauta…

- Sotia lui Ioan Crisan, omul de afaceri ucis in explozia de la Arad, este devastata de durere. Ea a aparut marti in prezenta anchetatorilor si n-a dorit sa faca nicio declaratie publica. Femeia a mers impreuna cu politistii in apartamentul cuplului, unde anchetatorii au cautat indicii pentru a stabili…

- Omul de afaceri Ioan Crișan a murit din cauza exploziei și a inhalarii de gaz, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din ancheta, la finalizarea necropsiei. Surse din ancheta au declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca s-a finalizat necropsia cadavrului dupa explozia de la Arad. S-a stabilit, astfel,…

- Ies la iveala informații noi din ancheta morții lui Ioan Crișan, afaceristul din Arad care a decedat in urma exploziei mașinii sale. Fiica barbatului susține ca a fost recent la service, iar atunci ar fi putut sa fie pusa o bomba in autoturism.

- Atacul cu bomba din Arad a fost premeditat, banuiesc procurorii. Parchetul General a schimbat incadrarea in ancheta deschisa dupa ce omul de afaceri Ioan Crișan a murit in explozia propriei sale mașini. Anchetatorii fac acum cercetari pentru omor calificat cu premeditare.

