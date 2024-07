Stiri pe aceeasi tema

- Sotia si doua fiice ale lui John Hunt, un comentator BBC de curse de cai, au fost ucise, marți, intr-un orașel de langa Londra. Politia britanica a lansat o ampla operațiune pentru a-l gasi pe atacator.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, ca dorește convocarea Parlamentului in sesiune extraordinara pentru a modifica legislația, dupa ce o turista in varsta de 19 ani a fost ucisa de un urs pe traseul Jepii Mici din masivul Bucegi. Premierul a spus ca legislația nu se va modifica astfel incat…

- Jurnalistul britanic Michael Mosley a fost dat disparut dupa ce a plecat singur la o plimbare pe insula greceasca Symi, au anunțat reprezentanții poliției, citați de Reuters și BBC. Prezentatorul TV a fost vazut ultima data miercuri, la ora locala 13:30, cand a facut o plimbare pe o poteca intre plaja…

- Tribunalul Regional din Plzen a inceput saptamana trecuta sa judece un ucrainean care și-a mutilat soția, o tanara moldoveanca refugiata in Cehia. Anul trecut, intr-un hostel din Kozlany, in regiunea Plzen, a legat-o de pat și a detonat o petarda pe care o introdusese anterior in corpul ei, scrie cotidianul…

- Regina Camilla a gazduit la Palatul Buckingham o receptie cu specific ecvestru in beneficiul unei organizatii de caritate, informeaza DPA. ???? Queen Camilla is hosting a reception to mark the anniversary of a charity dedicated to improving the lives of horses, donkeys and mules. Watch the latest pictures…

- Un barbat din judetul Sibiu care si-a amenintat cu moartea sotia si copiii a fost monitorizat electronic dupa emiterea unui ordin de protectie. Barbatul a fost dat in urmarire dupa ce și-a distrus bratara electronica si si-a sunat sotia. ”La data de 1 aprilie a.c., in jurul orei 20.00, politistii Sectiei…

- Autoritațile ilfovene au emis miercuri dimineața un mesaj RO-Alert cu privire la prezența unui urs in apropierea localitații Tancabești, situata pe DN1 București-Ploiești. Este al doilea astfel de mesaj emis in Ilfov, dupa cel de sambata dimineața. Ursul a fost vazut la Tancabești, județul Ilfov. Animalul…