Stiri pe aceeasi tema

- Soția șefului serviciilor secrete din Ucraina, Marianna Budanova, ar fi ajuns la spital cu simptome de otravire cu metale grele, scrie, marți, NEXTA, pe X. Citește și: Doua camioane care transportau mașini Tesla noi s-au lovit violent Ziarul ucrainean Babel a fost primul care a scris despre faptul ca…

- Mariana Budanova, soția șefului Serviciului de informații militare al Ucrainei (GUR), Kyrylo Budanov, a fost otravita. Declarațiile au fost facute de surse din cadrul serviciului secret pentru publicațiile ucrainene Babel și Kyiv Independent, scrie hotnews.ro .

- Soția lui Kirilo Budanov, unul dintre cei mai importanți ofițeri din armata Ucrainei, ar fi fost otravita, susțin surse de la Kiev, citate de presa din Ucraina și din Occident. Generalul Kirilo Budanov este șeful Informațiilor Militare ale Ucrainei, adica, in traducere neoficiala, este șeful spionajului…

- Marianna Budanova, soția șefului serviciului de informații al Ministerului Apararii din Ucraina, Kiril Budanov, a fost otravita, in urma cu puțin timp. Partenera lui Kiril Budanov se afla, in aceste momente, in stare de urgența la spital. Iata ce se intampla!

- Mariana Budanova, soția șefului Direcției Principale de Informații (HUR) din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii, Kirilo Budanov, a fost otravita, conform publicațiilor Babel și Zerkalo Nedeli, care citeaza surse informate cu acest caz.

- Marianna Budanova, soția șeful serviciului de informații militare din Ucraina, Kirilo Budanov, a fost internata in spital, dupa ce a fost otravita cu metale grele, a declarat, marți, o sursa din departament pentru agenția ucraineana Ukrinform. „Marianna Budanova a fost otravita cu metale grele. In prezent,…

- Soția șefului serviciului de informații al Ministerului Apararii din Ucraina, Kiril Budanov, a fost otravita. Marianna Budanova se afla in spital, precizeaza pentru RBC-Ucraina o sursa din cadrul serviciilor speciale.Dupa cum a declarat sursa pentru publicație, dupa o deteriorare prelungita a starii…

- Șeful spionajului militar ucrainean (GUR), Kirilo Budanov, a declarat intr-un interviu la Ukrainskaia Pravda ca rușii au oferit gruparii islamiste Hamas arme pe care le-au confiscat in Ucraina.„Știm clar ca armele-trofeu din Ucraina au fost transferate de ruși catre gruparea Hamas. Cele mai multe…