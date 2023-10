Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statului Israel in Romania, E.S. Reuven Azar, va participa luni, 30 octombrie la o intalnire cu membrii comsiei de politica externa din Senat, iar la discuții va fi prezenta și soția romanului cu dubla cetațenie care se numara printre ostaticii ținuți de Hamas in Fașia Gaza, relateaza News.ro,…

- Soția romanului ținut ostatic de Hamas, Ela Chaimi, susține ca de 23 de zile nu are nicio informație despre soțul sau Tal Chaimi. Romanul cu dubla cetațenie este ostatic al Hamas, iar soția acestuia solicita și statului roman sa intreprinda toate demersurile pentru a incerca eliberarea acestuia."Sper…

- Momentele dificile pentru oamenii din Israel continua, dupa izbucnirea razboiului. Soția romanului dat disparut și rapit de teroriștii Hamas a ajuns in Romania, iar femeia vrea sa afle, cu orice preț, vești despre soțul ei. Aceasta este devastata de ultimele momente pe care le-a trait pana acum.

- Soția sa a povestit cum s-a intamplat totul.„In prima zi, pe 7 octombrie, nu s-a mai intors acasa. In timpul zilei am avut o zi foarte grea. Toata familia impreuna in timpul nopții, iar dimineața a inceput tacerea. Iar seara, de fapt, am aflat ca el nu mai este in kibuț.Acum cateva zile am primit un…

- Tal Haimi, un roman cu dubla cetațenie care traia in Israel, este printre persoanele rapite de teroriștii Hamas, au anunțat autoritațile de la Tel aviv. MAE roman a confirmat ca romanul era pe lista celor disparuți din Israel dupa atacul Hamas din 7 octombrie. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat…

- Comunitatea romaneasca din Israel se poate baza pe sprijinul Guvernului de la Bucuresti, a afirmat prim-ministrul Marcel Ciolacu. Premierul s-a intalnit, marti, in cadrul vizitei efectuata in Israel, cu reprezentanti ai diasporei romane din aceasta tara. ‘O intalnire emotionanta cu diaspora romana din…

- Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender au descoperit o noua campanie de inșelatorie prin care escrocii incearca sa exploateze sentimentele donatorilor interesați sa ajute victimele, dupa izbucnirea razboiului dintre Israel și gruparea terorista Hamas.

- In jur de 500 de romani au reușit sa ajunga, astazi, din Israel in Romania. In felul acesta, aproximativ 2.000 de romani au revenit in țara, de la declanșarea conflictului armat declanșat de Hamas, la 7 octombrie, in Israel. Aproximativ 500 de cetațeni romani au fost repatriați in cursul zilei de astazi,…