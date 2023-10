Stiri pe aceeasi tema

- Romanul luat prizonier de teroriștii Hamas a fost rapit din kibbutzul pe care il fondase strabunicul lui de la Buzau, venit in Israel dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Localitatea este la 4 kilometri de Fașia Gaza și la 9 kilometri de Egipt.

- Soția sa a povestit cum s-a intamplat totul.„In prima zi, pe 7 octombrie, nu s-a mai intors acasa. In timpul zilei am avut o zi foarte grea. Toata familia impreuna in timpul nopții, iar dimineața a inceput tacerea. Iar seara, de fapt, am aflat ca el nu mai este in kibuț.Acum cateva zile am primit un…

- Soția romanului ținut ostatic de teroriștii Hamas a oferit un interviu in exclusivitate pentru Digi24. Sambata seara, Ministerul de Externe a anunțat ca un barbat cu dubla cetațenie, romana și israeliana este ostatic in Fașia Gaza.

- Tal Haimi, un roman cu dubla cetațenie care traia in Israel, este printre persoanele rapite de teroriștii Hamas, au anunțat autoritațile de la Tel aviv. MAE roman a confirmat ca romanul era pe lista celor disparuți din Israel dupa atacul Hamas din 7 octombrie. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat…

- Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, se aflau in Israel atunci cand țara a fost atacata de gruparea Hamas. Au urmat zile tensionate și momente de panica pana cand cei doi au reușit sa se intoarca in Romania.

- Soția unui roman, dat disparut la scurt timp de la inceputul atacurilor Hamas, a șocat pe toata lumea. Femeia a facut cateva declarații neașteptate, prin care a spus ca spera ca el sa fi fost rapit pe teroriștii gruparii Hamas.

- Vești șocante din Israel! Teroriștii gruparii Hamas au facut un anunț infiorator, prin care au anunțat ca au ucis 13 dintre ostaticii pe care i-au rapit. Un roman este de negasit dupa ce a inceput razboiul și se afla pe lista celor dați disparuți.

- Este a treia zi de teroare in Israel. Cel putin 700 de oameni au murit, printre care si zeci de copii, iar alti 2.100 au fost raniti. Sudul tarii este cel mai atacat, iar sute de parinti isi plang copiii, ucisi de teroristi in strada, in timpul unui festi