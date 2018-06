Dupa ce, in urma cu aproximativ o luna, va dezvaluiam ca un cantareț de 26 de ani le-ar fi ”mitraliat” pe fiica și pe soția ”Regelui” Guța, (DETALII AICI) astazi, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate, dovezile apropierii dintre tanarul artist și consoarta celebrului manelist. Cristina lui Guța și-a facut selfie cu Tzanca […] The post Soția ”Regelui manelelor” și-a facut selfie cu amantul intr-o camera de hotel… Iar noi avem ”proba de divorț”! appeared first on Cancan.ro .