Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce soțul ei continua sa ceara ajutor pentru țara sa, din partea statelor occidentale, in contextul razboiului din Ucraina, vin acuzații grave la adresa partenerei de viața a liderului de la Kiev. E vorba despre Prima Doamna a Ucrainei, Olena Zelenska. Frumoasa soție a lui Volodimir Zelenski,…

- Kievul a fost informat ca este „absolut posibil” ca negocierile de aderare la Uniunea Europeana sa inceapa anul acesta, a declarat liderul de la Kiev dupa o reuniune surpriza a miniștrilor de externe ai UE in capitala ucraineana, transmite The Guardian . „Principalul nostru obiectiv de integrare este…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a mulțumit soldatilor ucraineni din Fortele Aeriene, care lupta impotriva rachetelor rusesti si a atacurilor cu drone in fiecare zi si noapte: Este important sa ne amintim ca fiecare tinta distrusa este o viata salvata, a declarat liderul ucrainean intr-un…

- In timp ce in Ucraina au loc dezbateri aprinse cu privire la organizarea alegerilor prezidențiale in pofida razboiului, Olena Zelenska a declarat pentru CBS ca nu este sigura daca soțul ei va candida pentru un al doilea mandat in 2024. Chiar daca nu mereu a fost de acord cu aspirațiile sale politice…

- Președinta Ungariei, Katalin Novak, i-ar fi recomandat președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, sa negocieze cu Rusia, pe motiv ca relațiile Rusia – Ucraina nu se pot rezolva pe cale militara. Șefa statului ungar a precizat ca i-a facut asemenea recomandari președintelui Zelenski “atat public cat…

- Organismele de supraveghere ucrainene sunt nemulțumite ca propunerea lui Zelenski de a asimila corupția in timp de razboi cu tradarea va oferi mai multa putere serviciului de securitate al statului, care ii este subordonat președintelui, scrie Politico.Decizia președintelui Volodimir Zelenski de a asimila…

- In timpul vizitei sale in Olanda, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat o baza aeriana din Eindhoven, unde sunt staționate avioane de lupta F-16. Zelenski a venit la baza aeriana insoțit de premierul olandez Mark Rutte. Președintelui ucrainean i-au fost prezentate avioanele de lupta F-16.…

- Razboi in Ucraina, ziua 536. Volodimir Zelenski a cerut sprijin international pentru a forta Rusia sa faca pace. Presedintele ucrainean a multumit Romaniei si celorlalte tari care s-au alaturat declaratiei G7, pentru garantiile pentru tara sa.