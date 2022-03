Stiri pe aceeasi tema

- Soția președintelui Zelenski mulțumește Romaniei pentru ospitalitatea aratata refugiaților care au fugit de razboi. Mesajul transmis de Olena Zelenska, soția președintelui Volodimir Zelenski, a fost postat pe internet de Ambasada Ucrainei in Romania. ”Polonia, Slovacia, Romania, Ungaria și Republica…

- Olena Zelenska este Prima Doamna a Ucrainei și este casatorita cu soțul ei, Volodimir Zelenski, din anul 2003. Cei doi au avut o relație perfecta, iar familia lor era plina de viața, pana in momentul in care razboiul pe care Vladimir Putin l-a pornit le-a dat toate planurile peste cap. Din pacate, fericirea…

- Olena Zelenska a transmis un mesaj sfașietor pe contul oficial de Instagram. Soția lui Volodimir Zelenski a publicat mai multe imagini dureroase cu refugiații din Ucraina. Iata ce postare a facut pe Internet.

- Mai multe fotografii ale unor copii care au murit in atacurile militarilor ruși in Ucraina au fost publicate de soția lui Volodimir Zelenski, Olena, care a facut apel la presa internaționala sa spuna ce se intampla in țara sa. Olena Zelenska a postat un mesaj sfasietor despre copiii care au murit de…

- Olena Zelenska, sotia presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a postat un mesaj sfasietor in social media despre copiii care au murit de cand Rusia a invadat Ucraina. Aceasta postat si fotografii cu copiii ucisi, precizand

- Olena Zelenska a transmis un mesaj emotionant dupa aproape doua saptamani de la inceperea razboiului. Soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat poveștile mai multor copii din Ucraina, care și-au pierdut viețile in timpul bombardamentelo

- Ministerul Apararii rus anunta o incetare a focului, sambata, de la 10:00 (07:00 GMT), ora Moscovei, pentru a permite deschiderea de “coridoare umanitare” prin care sa fie evacuata populatia civila din orasele ucrainene Mariupol si Volnovaha, din estul Ucrainei. “Astazi, 5 martie, se anunta o incetare…

- Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a adus un omagiu femeilor din Ucraina, despre care spune ca au devenit fața rezistenței țarii impotriva forțelor ruse. De asemenea, ea a mai postat o mulțime de imagini cu dezastrele facute de bombele aruncate de Rusia.