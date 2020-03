Stiri pe aceeasi tema

- Politia din capitala Spaniei, Madrid, a trebuit sa recurga sambata la drone echipate cu portavoci pentru a-i convinge pe oamenii care se plimbau pe strazi sa intre in casa si sa se autoizoleze pentru a evita noi imbolnaviri cu coronavirus, scrie presa spaniola.

- Potrivit Constitutiei, starea de alerta este declarata in situatii de catastrofa sau crize sanitare. Este a doua oara cand ea se aplica in Spania - prima data, in 2010, din cauza crizei controlorilor de trafic aerian. Mecanismul este cel mai putin invaziv, fara sa suspende drepturile si libertatile.…

- Autoritatile spaniole au anuntat joi ca bilantul deceselor cauzate de Covid-19 este de 86, iar numarul cazurilor de infectare a depasit 3.000. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta la palatul Moncloa ca Executivul va acorda 2,8 miliarde de euro comunitatilor autonome,…

- Regii Spaniei s-au supus joi testului pentru virusul SARS-CoV-2 ca masura de precautie indicata de autoritatile sanitare, iar rezultatele testului vor fi comunicate public, a informat Casa Regala, citata de EFE. Decizia a fost luata dupa recentele activitati publice exercitate in ultima perioada de…

- Coronavirusul a infectat deja 2.277 persoane in Spania si a ucis 55, iar temerile ca tara va deveni noua Italie sunt din ce in ce mai mari. Joi a fost anuntat primul caz de infectare a unui inalt demnitar, Irene Montero, detinatoarea portofoliului Egalitatii in guvernul Sanchez. De subliniat…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…

- Spania a anuntat ca, in decurs de 36 de ore, au fost depistate noua cazuri de Covid-19 contagioase, patru in Tenerife, doua in Madrid, doua in Catalonia si unul in Castellon, informeaza televiziunea publica spaniola.

- Guvernul din Gibraltar a depus plangere, miercuri, impotriva liderilor partidului de extrema-dreapta spaniol Vox, acuzandu-i de "incitare la ura" impotriva teritoriului britanic si locuitorilor sai, informeaza AFP potrivit Agerpres. Plangerea, depusa la Madrid, ii vizeaza in mod concret pe presedintele…