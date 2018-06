Stiri pe aceeasi tema

- Sara Netanyahu, sotia premierului israelian Benjamin Netanyahu, a fost inculpata joi pentru "frauda" si "abuz de incredere", a anuntat Ministerul de Justitie al Israelului intr-un comunicat, informeaza AFP si dpa. Anchetata de peste un an de politie, sotia lui Benjamin Netanyahu este suspectata ca a…

- Sotia premierului israelian Benjamin Netanyahu, Sara Netanyahu, a fost inculpata joi de frauda, in cadrul unei anchete cu privire la deturnari de fonduri publice, a anuntat Ministerul israelian al Justitiei, relateaza Reuters.

- Sara Netanyahu, sotia prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, a fost inculpata joi pentru frauda si abuz de încredere în dosarul utilizarii nejustificate de fonduri la resedinta oficiala a cuplului, relateaza CNN.

- Sara Netanyahu, in varsta de 59 de ani, a fost inculpata de frauda in forma agravanta si de abuz de incredere, potrivit actului inculparii, comunicat presei de Ministerul Justitiei. In acest caz, cunoscut sub numele de "scandalul mancarii comandate", procurorii o acuza pe Sara Netanyahu ca a folosit…

- Sara, soția premierului israelian Benjamin Netanyahu, a fost pusa joi sub acuzare pentru o ”frauda sistematica” in valoare totala de aproape 100.000 de dolari privind mancarea comandata al reședința primului ministru, scrie Haaretz.

- Sara Netanyahu, sotia prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, a fost inculpata joi pentru frauda si abuz de incredere in dosarul utilizarii nejustificate de fonduri la resedinta oficiala a cuplului, relateaza CNN.

