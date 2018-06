Stiri pe aceeasi tema

- Sara Netanyahu, soția premierului israelian Benjamin Netanyahu, a fost pusa sub acuzare pentru frauda și abuz de incredere in cazul folosirii de fonduri ale statului in interes personal, relateaza CNN. In...

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, saptamana aceasta, o intalnire cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu. Dincolo de disputele politice pe tema reprezentarii Romaniei in Israel, intalnirea cu liderul din Orientul Mijlociu a oferit un moment...

- Premierul Viorica Dancila va efectua, miercuri si joi, o vizita oficiala in Statul Israel la invitatia prim-ministrului Benjamin Netanyahu. Potrivit unui comunicat al Guvernului, agenda vizitei include intrevederi cu omologul israelian, Benjamin Netanyahu, presedintele Statului Israel,…

- Premierul Viorica Dancila l-a numit in functia de consilier onorific pe Herman Berkovits, medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu si consul onorific al Romaniei in Israel. Specializat in pediatrie, Herman Berkovits a fost mai intai medicul copilului lui Netanyahu, pe cand actualul…