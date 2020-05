Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Derek Chauvin, polițistul care l-a ucis pe George Floyd in Minneapolis, a intentat divorț, conform unui comunicat emis de un cabinet de avocatura, informeaza CNN.„Aseara am discutat cu Kellie Chauvin și cu familia ei. Este devastata de moartea lui George Floyd, iar toate gandurile sale se…

- Fostul ofițer de poliție din Minneapolis, Derek Chauvin, a fost arestat la patru zile dupa moartea lui George Floyd, un afro-american luat in custodia poliției. Este acuzat de omor de gradul al treilea și omor prin imprudența, conform lui Mike Freeman, procurorul comitatulului Hennepin.

- Protestatarii s-au confruntat cu poliția in mai multe orașe din SUA, dupa moartea lui George Floyd, un barbat afro-american neinarmat, in urma unei acțiuni a ofițerilor din Minneapolis, informeaza BBC, citata de Mediafax.

- Fostul politist Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Derek Chauvin, ofițerul de poliție din Minneapolis care statea cu genunchiul pe gatul lui George Floyd, in ciuda faptului ca acesta se plangea ca nu mai poate respira, a fost arestat, a anunțat comisarul pentru siguranța publica, John Harrington. Aceasta evoluție a evenimentelor vine in contextul…

- Orașul american Minneapolis e in stare de urgența de la moartea brutala a afro-americanului George Floyd, 46 de ani. Polițistul considerat vinovat pentru decesul lui, Derek Chauvin, 44 de ani, și-a cunoscut victima: au lucrat in același local, scrie NY Post. Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz…

- Manifestantii, unii avand fetele acoperite, au incendiat un magazin de piese auto si au vandalizat un supermarket, amandoua situate in apropierea sectiei de politie unde lucrau inainte de a fi concediati, marti, ofiterii acuzati de uciderea lui George Floyd. Politistii au lansat gaze lacrimogene…

- Aceasta este o noua evoluție neașteptata in cazul Khashoggi. Copiii jurnalistului saudit ucis in 2018 au anunțat, vineri, ca i-au iertat pe ucigașii tatalui lor. „Noi, fiii martirului Jamal Khashoggi , anunțam ca ii iertam pe cei care l-au ucis pe tatal nostru”, a scris unul din fii lui Khashogii, Salah.…