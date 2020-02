Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni protesteaza duminica in Piata Universitatii din Bucuresti impotriva procurorilor care au anchetat Cazul Caracal, in care Gheorghe Dinca a fost trimis in judecata pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre pentru rapirea si uciderea Luizei…

- Procurorii noteaza, in actul de sesizare a instanței, ca Gheorghe Dinca acorda mai multa atenție și libertate animalelor pe care le avea in curte decat victimelor sale, anchetatorii stabilind ca barbatul iși transformare case intr-o adevarata inchisoare.

- Date sensibile din ancheta in Cazul Caracal au fost divulgate in spatiul public, Gheorghe Dinca - acuzat ca le-a rapit si ucis pe Luiza Melencu si Alexandra Macesanu - a dobandit in timp o nesperata notorietate, care i-a intarit stima de sine si orgoliul, ceea ce a ingreunat serios comunicarea cu…

- Informații de ultima ora din ancheta DIICOT. Gheorghe Dinca le-a spus anchetatorilor ca nu l-a avut complice doar pe Ștefan Risipițeanu, barbatul care a recunoscut ca a violat-o pe Luiza Melencu, ci și pe alți barbați. Dinca a scris nu mai puțin de 20 de pagini, conform Romania TV, refuzand inițial…

- Atitudine de neințeles a lui Gheorghe Doinca, Dupa ce la inceputul acestei saptamani a depus o cerere prin care solicita sa fie audiat la DIICOT pentru a-și schimba declarațiile in cazul Luizei Melencu, pe care acum Dinca susține ca nu a ucis-o, monstrul din Caracal pare sa iși fi schimbat din nou…

- Mama Luizei Melencu a fost citata la DIICOT, dupa ce, ieri, Gheorghe Dinca a depus o cerere la arestul Capitalei prin care solicita sa fie reaudiat susținand ca declarația sa privind uciderea Luizei Melencu a fost una falsa și ca de fapt nu a omorat-o pe fata. "Eu cred ca el urmarește o pedeapsa…

- Cazul Caracal. Parinții Alexandrei Maceșanu au primit o lovitura grea de la DIICOT, chiar in pragul sarbatorilor, la cinci luni de cand fata a disparut dupa ce s-a urcat in mașina lui Gheorghe Dinca, la ocazie. Luni, 23 decembrie, cei doi au ajuns la sediul DIICOT, dupa ce au fost chemați sa ridice…