Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a instalat-o, vineri, pe educatoarea Karina Bode, soția colegului sau de Guvern, ministrul de Interne, Lucian Bode, la Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație, din subordinea Ministerului Educației. Educatoarea Karina Bode a fost detașata astfel de pe funcția de director al Gradiniței nr.12 din Zalau direct in corpul experților […] The post Soția ministrului de Interne, numita pe o funcție in Ministerul Educației. Era directoarea unei gradinițe din Zalau appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…